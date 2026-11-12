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Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці: яке покарання їм загрожує

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Затримано 13 учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці: яке покарання їм загрожує
У межах розслідування правоохоронці провели 14 додаткових обшуків
фото: Національна поліція України

Сімом фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою

Служба безпеки та Національна поліція затримали 13 учасників заворушень, які відбулися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Серед затриманих – 18-річний уродженець Запорізької області, який чотири з половиною роки провів на тимчасово окупованій території України, а декілька місяців тому переїхав на Київщину. Встановлено, що він бив кувалдою по автівці патрульної поліції та автобусу Нацгвардії. Ще двоє фігурантів – 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник з Рівненщини. Вони брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса НГУ та закликали до пошкодження спецтранспорту», – йдеться у повідомленні.

Також СБУ встановила, що одна з організаторок провокації використовувала підроблене посвідчення «лікаря-хірурга». За матеріалами справи, йдеться про місцеву жительку, яка видавала себе за медпрацівника приватної клініки та підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації Нацгвардії. Як з’ясувало розслідування, фігурантка не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров’я України не видавало їй посвідчення лікаря.

Загалом наразі затримано 13 активних учасників заворушень. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили сімом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

Сімом фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Крім того, у межах розслідування правоохоронці провели 14 додаткових обшуків.

Наразі за матеріалами Нацполіції ще шістьом фігурантам повідомлено про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 296 (хуліганство);
  • ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

Згодом суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка фігурує у справі про заворушення біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Її триматимуть під вартою без права внесення застави.

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Теги: СБУ Київщина

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