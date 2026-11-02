Стрілянина, димові шашки та сутички: що відбувається у Петропавлівській Борщагівці (відео)
Після виведення людей із будинку біля нього зібрався натовп, учасники акції пошкоджують майно та конфліктують із поліцією
У Петропавлівській Борщагівці Київської області біля будинку, де раніше перебували військовослужбовці, пролунали постріли та сталися сутички. Люди, які зібралися біля будівлі, пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також невідомі запускали димові шашки та кидали в поліцейських яйця. Правоохоронці у відповідь застосували спецзасоби. Відповідні кадри публікують в мережі, пише «Главком».
За повідомленнями з місця події, біля будинку чути стрілянину. Обставини її застосування наразі не уточнюються.
Перед цим із будівлі вивели людей, які там перебували. Їх планують доправити до лікарні, щоб перевірити стан здоров’я.
На місці події також перебувають керівник Офісу президента Кирило Буданов і бійці спецпідрозділу КОРД.
Нагадаємо, 2 листопада у мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.
Згодом одна з учасниць протесту в Петропавлівській Борщагівці оприлюднила відео, яке, за її словами, зняте всередині будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. Жінка заявила, що там є люди з тяжкими травмами, зокрема один чоловік із переламаним хребтом.
Також стало відомо, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області чотирьох людей із будинку госпіталізують до лікарні. За словами жінки, яка перебувала всередині будівлі, там загалом можуть бути 25-30 осіб.
Як відомо, з будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області терміново госпіталізували чоловіка, який, за попередньою інформацією, може мати перелом хребта. Відео його евакуації з будівлі поширили в мережі.
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