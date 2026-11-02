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Стрілянина, димові шашки та сутички: що відбувається у Петропавлівській Борщагівці (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Стрілянина, димові шашки та сутички: що відбувається у Петропавлівській Борщагівці (відео)
Люди пошкоджують автобус і будівлю, правоохоронці застосовують спецзасоби
фото: кадр з відео

Після виведення людей із будинку біля нього зібрався натовп, учасники акції пошкоджують майно та конфліктують із поліцією

У Петропавлівській Борщагівці Київської області біля будинку, де раніше перебували військовослужбовці, пролунали постріли та сталися сутички. Люди, які зібралися біля будівлі, пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також невідомі запускали димові шашки та кидали в поліцейських яйця. Правоохоронці у відповідь застосували спецзасоби. Відповідні кадри публікують в мережі, пише «Главком».

За повідомленнями з місця події, біля будинку чути стрілянину. Обставини її застосування наразі не уточнюються.

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Перед цим із будівлі вивели людей, які там перебували. Їх планують доправити до лікарні, щоб перевірити стан здоров’я.

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На місці події також перебувають керівник Офісу президента Кирило Буданов і бійці спецпідрозділу КОРД.

Нагадаємо, 2 листопада у мережі масово поширювали повідомлення про нібито надзвичайну подію у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Стверджувалося, що озброєні чоловіки силою утримують у підвалі близько 40 осіб, серед яких є поранені у тяжкому стані, а на місце події нібито прибули десятки бригад швидкої допомоги.

Згодом одна з учасниць протесту в Петропавлівській Борщагівці оприлюднила відео, яке, за її словами, зняте всередині будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. Жінка заявила, що там є люди з тяжкими травмами, зокрема один чоловік із переламаним хребтом.

Також стало відомо, що у Петропавлівській Борщагівці Київської області чотирьох людей із будинку госпіталізують до лікарні. За словами жінки, яка перебувала всередині будівлі, там загалом можуть бути 25-30 осіб.

Як відомо, з будинку в Петропавлівській Борщагівці Київської області терміново госпіталізували чоловіка, який, за попередньою інформацією, може мати перелом хребта. Відео його евакуації з будівлі поширили в мережі.

Теги: Нацгвардія протест військові поліція

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