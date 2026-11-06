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Клименко пояснив, навіщо в Петропавлівській Борщагівці розіграли виставу з «лікаркою» швидкої

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Клименко пояснив, навіщо в Петропавлівській Борщагівці розіграли виставу з «лікаркою» швидкої
Секретар РНБО пояснив, що в такий спосіб заробляють гроші
фото: кадр з відео

Секретар РНБО заявив, що жінка, яка представилася медиком, виконувала замовлення організованої групи

Жінка, яка під час заворушень у Петропавлівській Борщагівці видала себе за медика швидкої допомоги та заявила про недопуск до травмованого військовослужбовця, діяла на замовлення. За словами колишнього міністра внутрішніх справ, а нині секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка, такі групи заробляють на маніпуляціях навколо мобілізації. Про це Клименко сказав під час закритої зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«На цьому фоні з’являються такі групи, як от пані «лікарка». Це люди, які просто заробляють кошти. Тобто пішло замовлення, вони відробляють. Такі досить добре організовані групи», – заявив Клименко.

Він наголосив, що мобілізація залишається однією з найчутливіших тем для українського суспільства. За словами секретаря РНБО, інформаційну кампанію навколо цього питання Україна фактично програла.

«Воно швидко запалює суспільство. На жаль, інформаційно за весь цей час мобілізацію фактично програли. Хто саме? Мабуть, всі разом», – сказав Клименко.

Він додав, що держава має краще виявляти та попереджати подібні провокації, особливо під час війни.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: кримінал Київщина Ігор Клименко

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