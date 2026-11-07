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Буданов сплатить штраф за російську мову під час подій у Петропавлівській Борщагівці

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Буданов сплатить штраф за російську мову під час подій у Петропавлівській Борщагівці
Буданов перейшов на російську мову під час спілкування з підлітком
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Мовна омбудсменка закликала не перетворювати інцидент на цькування та наголосила, що ситуацію врегульовують у правовому полі

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов визнав порушення мовного законодавства після використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він має сплатити штраф. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у Facebook.

За словами Івановської, ситуація викликала значний суспільний резонанс. Водночас вона закликала не перетворювати обговорення на цькування, оскільки питання вже вирішують у правовому полі. Омбудсменка повідомила, що державний контроль триває відповідно до встановленого порядку, а з Будановим уже провели відповідну комунікацію.

«Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки», – зазначила Івановська.

Зазначимо, що за порушення вимог мовного законодавства передбачено штраф від 3400 до 6800 грн. 

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Івановська наголосила, що дотримання мовного законодавства має забезпечуватися через встановлені юридичні процедури, а не через публічне цькування. «Правова держава тим і відрізняється від хаосу, що помилка фіксується, визнається і виправляється законним шляхом, а не лінчуванням у соцмережах», – написала мовна омбудсменка.

За її словами, кожна людина може припуститися помилки у стресових або екстремальних обставинах. Водночас важливо визнавати порушення та нести за них відповідальність. Івановська висловила переконання, що інцидент має бути вичерпаний у законний спосіб, а суспільству варто зосередитися на спільних викликах.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

На місце подій прибув і керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що учасники конфлікту перешкоджають госпіталізації людей, які потребують медичної допомоги, та назвав ситуацію неприпустимою. Буданов також поспілкувався з підлітком, який опинився на місці сутичок, допоміг йому зв'язатися із сестрою та домовився, щоб родичі забрали хлопця додому. 

Згодом посадовець заявив, що події у Петропавлівській Борщагівці відбулися «не без впливу». За його словами, конкретних ініціаторів інциденту мають встановити та покарати, а всередині силових структур – зробити відповідні висновки. Керівник Офісу президента також повідомив про початок розслідування та наголосив, що ніхто не має права чинити свавілля.

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Теги: мова штраф Київщина мовна реформа Кирило Буданов

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