«Азов» розповів про хворобу військового, якого намагалися вивезти з будинку у Петропавлівській Борщагівці

Під час СЗЧ Андрія Кулешова прооперували та встановили йому колостому

Військовослужбовець Андрій Кулешов, якого намагалися вивезти з пункту дислокації Нацгвардії під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці, справді мав колостому. Однак у військовій частині запевняють, що після повернення зі СЗЧ йому організували консультації профільних лікарів, забезпечували засобами для догляду та не залучали до фізичних навантажень. Про це йдеться у відповіді військової частини 3121 Першого корпусу НГУ «Азов» на запит hromadske, інформує «Главком».

У частині пояснили, що не можуть розголошувати діагнози та деталі медичної документації без письмової згоди самого військовослужбовця, оскільки ця інформація є лікарською таємницею. Водночас там надали інформацію про медичну допомогу, яку, за їхніми словами, отримував Кулешов.

Зазначається, що чоловік проходить службу з 20 серпня 2026 року. На момент мобілізації колостоми в нього не було. Її встановили під час операції 4 вересня у цивільній лікарні, коли військовий перебував у статусі СЗЧ.

До військової частини Кулешов повернувся 25 вересня. Після цього він перебував у пункті дислокації до 2 листопада. Під час медичного огляду чоловік надав документи про проведену операцію, які долучили до його медичної документації. Саме тоді, як стверджують у частині, командування дізналося про колостому.

Після повернення військового оглянув медик підрозділу. Згодом за направленнями частини він двічі відвідав хірурга Київської міської клінічної лікарні №5 – 30 вересня та 16 жовтня. А 20 жовтня через біль у коліні Кулешова проконсультував ортопед-травматолог Медичного центру Національної гвардії.

У військовій частині запевняють, що медики надали рекомендації щодо догляду за стомою, обмеження фізичних навантажень та амбулаторного спостереження. Також йому призначили обстеження і курс фізіотерапії для колінного суглоба.

За інформацією частини, медик підрозділу контролював догляд за стомою та заміну калоприймачів, а військового забезпечували необхідними засобами. До фізичних навантажень його не залучали. У разі скарг на здоров’я організовували консультації відповідних спеціалістів.

Водночас лікарі не рекомендували госпіталізувати Кулешова. Хірург радив розглянути можливість відновної операції орієнтовно через 8 місяців після консультації та додаткового обстеження. Станом на 2 листопада цей термін ще не настав.

У частині також підтвердили, що отримували лист від Офісу військового омбудсмана від 29 вересня щодо ситуації з Кулешовим. У відповіді від 6 жовтня повідомили про організовані консультації профільних лікарів, які не побачили підстав для госпіталізації.

Нагадаємо, 2 листопада у соціальних мережах почали поширювати інформацію про те, що в будинку в Петропавлівській Борщагівці на Київщині нібито силоміць утримують близько 40 людей, яких катують. Також стверджували, що один із чоловіків помер. Після цього до будинку почали приїжджати місцеві жителі та люди, які назвалися родичами військовослужбовців. Між ними й людьми, які перебували на території, виникли сутички. Частина присутніх намагалася потрапити всередину, під час конфлікту 14-річний підліток опинився за парканом будинку.

Згодом з'ясувалося, що будівлю використовували як тимчасовий пункт розміщення військової частини 3121 Національної гвардії України. Це підтвердив Перший корпус НГУ «Азов». Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там перебували військовослужбовці, зокрема ті, хто самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Четверо військових потребували медичної допомоги, їх доправили до лікарні. У корпусі «Азов» заявили, що в разі підтвердження фактів незаконного насильства винних покарають.

На місце сутичок прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що люди перешкоджали госпіталізації військових, які потребували допомоги. За його словами, у будинку перебували 14 людей, а подібних об'єктів в Україні є багато. Буданов наголосив на необхідності з'ясувати, що відбувається в таких місцях і за яких обставин військові залишають частини. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський доручив провести службове розслідування. До з'ясування обставин долучилися Державне бюро розслідувань та Офіс військового омбудсмана.

Однією з перших до будинку приїхала жінка, яка представилася Валентиною та власницею приватної клініки «Мед-престиж». Вона заявляла, що в будівлі понад 37 днів утримують чоловіка, який переніс операцію на початку вересня, а ще троє людей також потребують допомоги. Згодом виявилося, що жінка, яка назвалася власницею приватної швидкої, насправді не має такого статусу, а компанія «Мед-престиж» не працює з 2023 року, її реальний власник сказав, що продав службові авто.

Жінка, яка назвалася медикинею – 49-річна Валентина Молода. У TikTok вона позиціонує себе як журналістка-розслідувачка. Саме на її сторінці від ранку 2 листопада з'являлися прямі ефіри із закликами приїхати на вулицю Сонячну та повідомленнями про нібито катування людей у будинку. За даними журналістів, на момент перших ефірів біля будівлі ще нікого не було. Наступного дня відео зі сторінки зникли.

3 листопада Кирило Буданов повідомив, що Валентину Молоду затримали. За його словами, вона та її супутник щонайменше за три доби до інциденту проводили розвідку будинку.

5 листопада у Нацполіції повідомили, що встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.