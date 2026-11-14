Головна Київ Новини
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Президент вперше зробив заяву про сутички у Петропавлівській Борщагівці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент вперше зробив заяву про сутички у Петропавлівській Борщагівці
Сутички в Петропавлівській Борщагівці сталися 2 листопада
фото: DW

Зеленський: Правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сутички у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада, були заздалегідь підготовлені. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Це підготовлена історія. Абсолютно. На мій погляд і з того, що я бачив у матеріалах. Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись – хто вона, яка у неї мотивація. Звісно, в будь-якій подібній історії є і звичайні люди. Але загалом виглядає, що це підготовлена історія, і що правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

Зауважимо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали 13 учасників заворушень, які відбулися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Сімом фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще шістьом повідомлено про підозру.

Читайте також:

Теги: Київщина Володимир Зеленський ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками місцевого самоврядування
Зеленський назвав головні завдання для українських міст перед зимою
Вчора, 23:00
Президент окреслив послідовність, у якій Україна пропонує розглядати питання мирного врегулювання
Зеленський озвучив головне послання української делегації на переговорах в Абу-Дабі
11 листопада, 12:06
Мі-8 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений у 1960-х роках, який досі активно використовує російська армія
Українські захисники вистежили та спалили російський Мі-8 на Луганщині
30 жовтня, 19:33
Зеленський зауважив, що сучасний світ суттєво відрізняється від того, яким він був до та після Другої світової війни
Зеленський оцінив ймовірну зустріч лідерів США, Китаю та Росії
28 жовтня, 09:34
За словами президента, більшість звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі
Україна повернула з російського полону 270 захисників, серед них є азовці
23 жовтня, 14:53
Укриття облаштовують насамперед у найбільш небезпечних місцях для захисту пасажирів та залізничників
Захист від атак РФ: «Укрзалізниця» облаштовує укриття у Києві та області
21 жовтня, 14:09
Сили оборони завдали ударів по російських військах
Сили оборони завдали серії ударів по окупантах одразу в трьох областях
20 жовтня, 12:20
Ватажки російських терористів
Путін оголосив полювання на українську енергетику. Чому Кремль більше не приховує своїх планів
19 жовтня, 08:21
Наслідки російського удару по Хмельниччині
Зеленський розкрив, скільки разів Росія порушила енергетичне перемир’я Трампа
18 жовтня, 11:11

Новини

Обшуки в одного із заступників прокурора Києва: перші подробиці
Обшуки в одного із заступників прокурора Києва: перші подробиці
Президент вперше зробив заяву про сутички у Петропавлівській Борщагівці
Президент вперше зробив заяву про сутички у Петропавлівській Борщагівці
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 14-15 листопада: де можна зробити покупки
Продуктові ярмарки у Києві на вихідних 14-15 листопада: де можна зробити покупки
Зміни в русі транспорту Києва: які нові маршрути запрацювали з 13 листопада
Зміни в русі транспорту Києва: які нові маршрути запрацювали з 13 листопада
Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
Майже всі будинки Києва вже з теплом: кому опалення ще не дали
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого
У Києві підліток під час конфлікту через дівчину вдарив ножем 13-річного знайомого

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
148K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua