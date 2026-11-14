Президент вперше зробив заяву про сутички у Петропавлівській Борщагівці

Зеленський: Правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сутички у Петропавлівській Борщагівці, які сталися 2 листопада, були заздалегідь підготовлені. Про це глава України сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Це підготовлена історія. Абсолютно. На мій погляд і з того, що я бачив у матеріалах. Усі бачили жінку, яка все це почала, і мали змогу подивитись – хто вона, яка у неї мотивація. Звісно, в будь-якій подібній історії є і звичайні люди. Але загалом виглядає, що це підготовлена історія, і що правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

Зауважимо, що Служба безпеки та Національна поліція затримали 13 учасників заворушень, які відбулися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Сімом фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще шістьом повідомлено про підозру.