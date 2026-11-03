Головна Київ Новини
search button user button menu button

Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ
За версією правоохоронців, акцію організували, щоб викрасти одного з військовослужбовців
фото6 кадр з відео

Правоохоронці спростували повідомлення про катівню та загиблих у будівлі

Керівники Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної гвардії провели спільну пресконференцію щодо подій у Петропавлівській Борщагівці. Правоохоронці розповіли про причини конфлікту, спростували поширені в мережі повідомлення та повідомили про перебіг розслідування, пише «Главком».

Фейки про катівню та загиблих

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що повідомлення про нібито катівню в будівлі та смерть людей усередині не відповідають дійсності.

За його словами, ці твердження є фейками, які поширювали під час заворушень.

Якою була мета акції

За версією правоохоронців, акцію організували, щоб викрасти одного з військовослужбовців Національної гвардії. Ініціатори прагнули створити суспільний резонанс і для цього, зокрема, залучити місцевих жителів.

Вигівський також повідомив, що одна з учасниць подій мала намір забрати з військової частини чоловіка, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ). За словами голови Нацполіції, її чоловік також перебував у СЗЧ, а жінка переховувала його вдома.

Правоохоронці затримали жінку, яка представлялася медикинею, та водія автомобіля швидкої допомоги. Мотиви затриманої наразі з’ясовують. За даними слідства, вона неодноразово дискредитувала владу.

СБУ відкрила три кримінальні провадження

Заступник голови СБУ Рудницький повідомив, що Служба безпеки відкрила три кримінальні провадження.

Вони стосуються:

  • перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;
  • поширення інформації про розташування Сил оборони;
  • масових заворушень.

За словами Рудницького, правоохоронці встановили особи близько 100 людей, які брали активну участь у заворушеннях. Наразі вирішується питання про їх затримання та повідомлення про підозру. Дії ймовірних організаторів акції задокументували, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

Читайте також:

Теги: СБУ протест Київщина розслідування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ та Нацполіція затримали рецидивістів, які на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва
«Диверсійний шум»: СБУ зриває плани Кремля
20 жовтня, 18:28
Заздалегідь прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо
Екстрені відключення застосовано на правому березі Києва та частково в області
9 жовтня, 08:56
Новосільська спеціальна школа на Тернопільщині
«Мовчи, бо школу закриють»: на Тернопільщині знову спалахнув скандал у спецзакладі
14 жовтня, 22:10
Правоохоронці затримали підозрюваного за лічені хвилини
Священник Московського патріархату розстріляв двох людей на Закарпатті
15 жовтня, 20:10
Натовп намагався прорватися всередину будівлі
СЗЧ і спроба шахрайства: Вигівський пояснив справжню причину заворушень у Борщагівці
Сьогодні, 16:21
Графіки відключення світла у Київській області 21 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 21 жовтня 2026 року
20 жовтня, 20:50
Затриманому загрожує до трьох років ув’язнення
Киянка купила ліки в інтернеті й втратила $2 тис.: затримано 18-річного підозрюваного
26 жовтня, 12:54
СБУ та Нацполіція викрили у Львівській області законспірований кол-центр
На Львівщині ліквідувано мережу шахрайських кол-центрів: понад 20 обшуків, підозри організаторам і орендодавцю
Вчора, 16:13
Буданов спілкується з натовпом
Буданов приїхав на місце подій в Петропавлівській Борщагівці (відео)
Вчора, 21:52

Новини

$21 тис. у криптовалюті за маршрут до ЄС: організатор схеми для ухилянтів постане перед судом
$21 тис. у криптовалюті за маршрут до ЄС: організатор схеми для ухилянтів постане перед судом
Кличко назвав причину екстрених відключень світла у Києві та області
Кличко назвав причину екстрених відключень світла у Києві та області
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ
Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Сибіга зробив заяву про російський слід
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Сибіга зробив заяву про російський слід
Сапери на Київщині вилучили бойові частини боєприпасу за допомогою роботизованої техніки
Сапери на Київщині вилучили бойові частини боєприпасу за допомогою роботизованої техніки
Травмованих нацгвардійців не направили до госпіталю: Півненко пояснив причину
Травмованих нацгвардійців не направили до госпіталю: Півненко пояснив причину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 листопада 2026
143K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
46K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua