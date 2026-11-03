Що насправді сталося в Петропавлівській Борщагівці: головні заяви поліції та СБУ

За версією правоохоронців, акцію організували, щоб викрасти одного з військовослужбовців

Правоохоронці спростували повідомлення про катівню та загиблих у будівлі

Керівники Національної поліції, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної гвардії провели спільну пресконференцію щодо подій у Петропавлівській Борщагівці. Правоохоронці розповіли про причини конфлікту, спростували поширені в мережі повідомлення та повідомили про перебіг розслідування, пише «Главком».

Фейки про катівню та загиблих

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що повідомлення про нібито катівню в будівлі та смерть людей усередині не відповідають дійсності.

За його словами, ці твердження є фейками, які поширювали під час заворушень.

Якою була мета акції

За версією правоохоронців, акцію організували, щоб викрасти одного з військовослужбовців Національної гвардії. Ініціатори прагнули створити суспільний резонанс і для цього, зокрема, залучити місцевих жителів.

Вигівський також повідомив, що одна з учасниць подій мала намір забрати з військової частини чоловіка, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ). За словами голови Нацполіції, її чоловік також перебував у СЗЧ, а жінка переховувала його вдома.

Правоохоронці затримали жінку, яка представлялася медикинею, та водія автомобіля швидкої допомоги. Мотиви затриманої наразі з’ясовують. За даними слідства, вона неодноразово дискредитувала владу.

СБУ відкрила три кримінальні провадження

Заступник голови СБУ Рудницький повідомив, що Служба безпеки відкрила три кримінальні провадження.

Вони стосуються:

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

поширення інформації про розташування Сил оборони;

масових заворушень.

За словами Рудницького, правоохоронці встановили особи близько 100 людей, які брали активну участь у заворушеннях. Наразі вирішується питання про їх затримання та повідомлення про підозру. Дії ймовірних організаторів акції задокументували, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.