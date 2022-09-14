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СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ з позивним «007»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ з позивним «007»
Сівробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю
фото: пресслужба СБУ

Поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російську агентку у Запоріжжі. Жінка прибула у місто під «легендою» волонтерки, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів ЗСУ, повідомляє пресслужба СБУ.

Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення.

Від свого російського «куратора» вона отримала позивний «007» та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону.

Для маскування своїх злочинних дій поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою. На тимчасово окупованій території вона, через свої особисті зв’язки, збирала установчі дані на учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення.

Наступне вороже завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали ще двох агентів російських спецслужб у Миколаївській області. Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області» у звільненому Куп’янську.

Теги: СБУ Запоріжжя росія ФСБ

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