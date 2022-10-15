Селище-привид: Міноборни показало звільнене Архангельське на Херсонщині

Вороги залишили вибухівку у найнесподіваніших місцях

Звільнене після окупації Архангельське на Херсонщині оговтується після російських обстрілів та руйнувань. Знімки практично вщент зруйнованого селища оприлюднило Міністерство оборони України.

Архангельське перетворилося на справжнє селище-привид: розтрощені будівлі, понівечені дороги й купи сміття. Люди з острахом пересуваються вулицями через величезну кількість мінувань після рашистів.

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Ті, кому вдалося виїхати на час окупації, після повернення бояться зайти до рідної оселі, адже ризикують натрапити на вибухівку, яку вороги залишають у найнеочікуваніших місцях та маскують у предметах побуту.

Вражає масштабом руйнування місцева школа, де середина будівлі розтрощена вщент. А в найкращих традиціях «другої армії світу» всюди, де ступала нога росіян, можна знайти купи сміття, брухту й харчових відходів.

«Поламані долі, горе в кожному домі – ось що означає справжній «русскій мір», за який воюють військові РФ», – наголошує Міноборони.

Нагадаємо, у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.