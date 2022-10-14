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Окупанти у Херсоні змушують іноземні судна піднімати прапор Росії: реакція МЗС

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти у Херсоні змушують іноземні судна піднімати прапор Росії: реакція МЗС
МЗС нагадує власникам суден в окупованих РФ портах про необхідність дотримуватися законів України
фото ілюстраційне

Українське дипломатичне відомство нагадало, що вимоги росіян у портах на окупованих територіях є незаконними

Російська окупаційна адміністрація Херсонської області змушує екіпажі іноземних судів підіймати російський прапор як додатковий під час стоянки в порту Херсона. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Дипломатичне відомство нагадує власникам та екіпажам іноземних суден, які знаходяться в українських портах, зокрема на тимчасово окупованих територіях, про необхідність неухильного дотримання українського законодавства та міжнародного права.

«Нам відомо про вимогу російської окупаційної адміністрації в Херсонській області до іноземних суден підняти в якості додаткового російський прапор під час їхньої стоянки в порту Херсона. Звертаємо увагу, що Міністерством інфраструктури України прийнято наказ від 28 квітня 2022 року про закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон до відновлення над ними контролю України. Відтак, будь-які рішення або вимоги представників російської окупаційної адміністрації, зокрема портової, є незаконними і не підлягають виконанню», – зазначається у повідомленні.

В МЗС також нагадали, що 12 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН», яка визнала «референдуми» РФ в Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України та подальші спроби анексії цих територій нікчемними.

«Подальше російське законодавство, яке було ухвалене на основі зазначених псевдореферендумів, не має жодних юридичних наслідків. Резолюція містить чітку вимогу до всіх сторін не визнавати зміну статусу тимчасово захоплених російською армією територій України. Херсонська область є українською територією, на якій діють лише суверенітет та законодавство України», – наголосили в МЗС.

Українська сторона також поінформує уряди іноземних держав та міжнародні організації про незаконну вимогу російської окупаційної адміністрації в контексті зусиль із протидії незаконним спробам Росії легалізувати анексію українських територій, йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 14 жовтня, вночі на Миколаївщині ворожий дрон-камікадзе поцілив у портову інфраструктуру. За останніми даними, внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

Також відомо, що Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді.

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Теги: МЗС росія окупанти Херсонщина порт окупація

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