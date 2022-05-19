Що чекає жителів Донбасу після звільнення від рашистів: відповідь РНБО

Після звільнення Донеччини і Луганщині кожен має вирішити: жити за українськими законами чи поїхати з України

У тих, хто взяв зброю і воює проти України, буде вибір

Після звільнення Донбасу від російської окупації у місцевого населення буде вибір. Зокрема, залишитися і жити за українськими законами або обрати іншу країну для життя. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов інтерв'ю для «НВ».

За словами Данілова, у тих, хто взяв зброю і воює проти України, буде вибір.

«Треба пам'ятати, що у нас є чітко зафіксовані кордони 1991 року, міжнародні і визнані. Ці кордони до нас повернуться. Ті люди, які не хочуть жити за законами нашої країни, можуть вибрати будь-яку іншу країну для життя, світ вільний, або залишатися тут, поважати українські закони і Конституцію. У людей в Луганській і Донецькій областях є вибір», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що окупанти примусово вивозять в ОРДЛО українців й змушують воювати проти ЗСУ.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року.

Відомо, що Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.