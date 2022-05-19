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    Події в Україні

    Що чекає жителів Донбасу після звільнення від рашистів: відповідь РНБО

    Після звільнення Донеччини і Луганщині кожен має вирішити: жити за українськими законами чи поїхати з України&nbsp; - Що чекає жителів Донбасу після звільнення від рашистів: відповідь РНБО
    Після звільнення Донеччини і Луганщині кожен має вирішити: жити за українськими законами чи поїхати з України 
    фото з відкритих джерел

    У тих, хто взяв зброю і воює проти України, буде вибір

    Після звільнення Донбасу від російської окупації у місцевого населення буде вибір. Зокрема, залишитися і жити за українськими законами або обрати іншу країну для життя. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов інтерв'ю для «НВ».

    За словами Данілова, у тих, хто взяв зброю і воює проти України, буде вибір.

    «Треба пам'ятати, що у нас є чітко зафіксовані кордони 1991 року, міжнародні і визнані. Ці кордони до нас повернуться. Ті люди, які не хочуть жити за законами нашої країни, можуть вибрати будь-яку іншу країну для життя, світ вільний, або залишатися тут, поважати українські закони і Конституцію. У людей в Луганській і Донецькій областях є вибір», – зазначив він.

    Раніше повідомлялося, що окупанти примусово вивозять в ОРДЛО українців й змушують воювати проти ЗСУ.

    Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року.

    Відомо, що Росія тримає у таборах понад 95 тисяч депортованих маріупольців.

    Теги: росія окупанти Луганщина РНБО війна Донеччина ОРДЛО Україна окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Що чекає жителів Донбасу після звільнення від рашистів: відповідь РНБО