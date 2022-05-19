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    Польща готова будувати постійні бази для союзників НАТО

    Моравецький заявив про готовність Польщі захищати Швецію та Фінляндію у разі нападів на них Росії - Польща готова будувати постійні бази для союзників НАТО
    Моравецький заявив про готовність Польщі захищати Швецію та Фінляндію у разі нападів на них Росії
    фото з відкритих джерел

    Моравецький: «У разі нападу на Швецію або Фінляндію в період їх входження до НАТО, Польща прийде до них на допомогу»

    Вище керівництво Польщі висловило готовність будувати військові бази для розміщення союзників із НАТО. Про це заявив голова уряду Польщі Маріуш Моравецький, інформує «Інтерфакс-Україна».

    «Потрібно встановити постійні бази союзників у країнах східного флангу НАТО. Польща готова будувати такі бази, в яких на постійній основі розміщуватимуть війська союзників», – заявив Моравецький.

    Крім того, він висловив підтримку можливому приєднанню Швеції та Фінляндії до НАТО, зазначивши, що такий крок означав би «значне посилення безпеки в Європі». Більше того, Моравецький заявив про готовність Польщі захищати Швецію та Фінляндію у разі нападів на них до завершення оформлення їхнього членства у Північноатлантичному альянсі.

    «Я хотів би пояснити, що у разі нападу на Швецію або Фінляндію в період їх входження до НАТО, Польща прийде до них на допомогу», – наголосив польський прем'єр Польщі.

    Нагадаємо, прем'єр Косово заявив про плани вступити в НАТО і ЄС. Нагадаємо, що 18 травня Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Процес вступу, який, як очікується, займе всього кілька тижнів. Тепер заявки країн має погодити кожен з 30 союзників у Північноатлантичному альянсі.

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    Теги: росія окупанти Польща НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Польща готова будувати постійні бази для союзників НАТО