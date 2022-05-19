СБУ затримала брата Царьова, який намагався організувати диверсії у східних регіонах

Брат Царьова після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ

Брат Царьова мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності.

За повідомлення Служби безпеки України, родич колишнього народного депутата-зрадника, ініціатора «Новоросії» з оточення Януковича Олега Царьова намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі РФ, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду. А саме – крісло голови Дніпропетровської ОДА.

Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні шляхом проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури.

Співробітники СБУ встановили за ним контроль ще на первинному етапі підривної діяльності та запобігли наслідкам.

Під час обшуків виявили у схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина РФ.

За даними слідства, брат Царьова мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він «не розділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і при якому його родич був впливовою особою».

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України Олегу Царьову. Його заочно засудили на 12 років тюрми.

15 квітня колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова у статусі обвинуваченого викликали до Шевченківського районного суду Києва. 25 березня Офіс генпрокурора повідомив про підозру Царьову. Нагадаємо, колишній український нардеп Олег Царьов, що прибув до України з російськими військами, звернувся до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і запропонував їм «піти на співпрацю з російською армією». Мовляв, це шанс зберегти місто і життя людей. Раніше екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов пропонував розділити Україну. Він заявив, що у 2014 році Росія захопила дуже мало української території.