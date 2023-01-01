ГУР дав прогноз щодо війни в Україні у 2023 році: яких змін чекати на фронті

За даними розвідки, зараз в Росії завершуються процедури злагодження, проведення батальйонних, ротних навчань

Російські загарбники цього року можуть змінити тактику своїх дій на полі бою та підтягнути свої резерви до кордонів України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

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За даними ГУР, перший етап мобілізації в Росії завершено. За словами Скібіцького, зараз в Росії завершуються процедури злагодження, проведення батальйонних, ротних навчань і на початок 2023 року вони вже будуть готові до бойового застосування.

«Що ми очікуємо? По-перше – це підтягування резервів російських військ до наших кордонів. Введення на нашу територію нових підрозділів і введення частини підрозділів територіальних військ. І це ми вже спостерігаємо в Херсонській області. Це продовження наступальних дій на окремих напрямках і основною метою ворога все ж таки буде повне захоплення Донецької області та утримання тих тимчасово окупованих територій, які зараз перебувають під контролем РФ», – розповів представник розвідки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники потребують оперативної паузи на Бахмутському напрямку, проте військове керівництво РФ не дозволить їм піти на такий крок.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.