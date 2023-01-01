ЗСУ спрогнозували, чи візьме Росія оперативну паузу на Бахмутському напрямку

Українські військові зауважили, що Росія ще має ресурси, аби підтримувати активні бойові дії на Бахмутському напрямку

Російські загарбники потребують оперативної паузи на Бахмутському напрямку, проте військове керівництво РФ не дозволить їм піти на такий крок. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За його словами, активні бойові дії поблизу Бахмута тривають понад п'ять місяців. Окупаційні війська, які невпинно штурмують позиції ЗСУ, потребують паузи.

«Вони, можливо, й потребують оперативної паузи, скажімо, керівники середньої ланки це розуміють. Але з огляду на рішення військово-політичного керівництва, політтехнологи Путіна вже багато років розкручують цей міф, що Путін ніколи не відступає. Відтак, вони заручники цього і змушені продовжувать цей конвеєр смерті», – пояснив Череватий.

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Речник Східного угруповання військ також зазначив, що Росія ще має ресурси, аби підтримувати активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Ворог кидає на передову завербованих в'язнів, найманців з ПВК та мобілізованих.

Нагадаємо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.