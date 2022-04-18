У «Л/ДНР» рашисти ловлять чоловіків у автобусах і кидають на війну

«Новобранців» вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову

Окупанти на території «Л/ДНР» проводять примусову евакуацію, ловлять чоловіків на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир і просто знімають з автобусів. Про це розповів мешканець Донецька, який потрапив в український полон.

«Новобранців» вдягають у форму без розпізнавальних знаків, забирають усі документи і відправляють на передову.

А щоб нікуди не втекли – возять у закритих залізничних вагонах.

«Нас посадили і повезли. Куди їхали, ми не знали. А потім побачили… Наша завдання, наскільки я зрозумів, ми ніби стройбатовці були. Копай… типу окопи. Незрозуміло навіщо і не зрозуміло для чого», – розповів «мобілізований».

За його словами, він не брав участі у бойових діях, а тільки охороняв блокпост за наказом своїх командирів.

Так і потрапив у полон. Тут йому краще і він радий, що залишився живим. Але за свої вчинки – доведеться відповісти. Як і тисячам інших загарбників, які хотіли захопити нашу землю.

СБУ документує всі злочини і уже розпочала майже 3 тис. кримінальних проваджень, пов’язаних з війною РФ проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканців анексованого Криму масово запрошують укладати короткострокові контракти з Міністерством оборони РФ. У містах, зокрема у Сімферополі та Євпаторії, масово розклеєні об’яви, що закликають укласти контракт із міністерством оборони РФ.

Також відомо, що через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників. Боржникам пропонують підписати контракт замість списання боргів за кредитами. Подібні пропозиції почали поширюватися у Татарстані, П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.