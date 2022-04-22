Росіяни забирають у примусово депортованих українців паспорти – омбудсмен

У Росії у депортованих українців забирають документи, які підтверджують громадянство

Замість паспорта громадянина України наші співвітчизники у РФ отримують підозрілі довідки

В українців, яких російські військові примусово вивезли в РФ масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки. Про це розповіла уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в ефірі Радіо НВ.

За її словами. усі примусово «евакуйовані» громадяни України на території РФ отримують так звані міграційні довідки.

Отримання такого документа означає, що людина стає майже безправною. У майбутньому українцям у РФ гарантовані труднощі з перебуванням в країні, переміщенням, працевлаштуванням. та навчанням.

Тим паче, що більшість українських громадян уже не може вільно переміщуватися Росією.

«Маю інформацію від російських волонтерів та депортованих українців про вивезення громадян України до Чувашії, зокрема − в райони неподалік Чебоксар», – сказала Денісова.

Вона додала, що у громадян України залишається можливість виїхати до Євросоюзу за допомогою російських волонтерів та українського Офісу Омбудсмана.

Нагадаємо, дещо раніше Денісова розповіла, як вивезеним у Росію українцям дістатися країн Європи.

Вона порекомендувала виїжджати з РФ через естонський кордон.