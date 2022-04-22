  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росіяни забирають у примусово депортованих українців паспорти – омбудсмен

    У Росії&nbsp; у депортованих українців забирають документи, які підтверджують громадянство - Росіяни забирають у примусово депортованих українців паспорти – омбудсмен
    У Росії  у депортованих українців забирають документи, які підтверджують громадянство
    фото з відкритих джерел

    Замість паспорта громадянина України наші співвітчизники у РФ отримують підозрілі довідки

    В українців, яких російські військові примусово вивезли в РФ масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки. Про це розповіла уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в ефірі Радіо НВ.

    За її словами. усі примусово «евакуйовані» громадяни України на території РФ отримують так звані міграційні довідки.

    Отримання такого документа означає, що людина стає майже безправною. У майбутньому українцям у РФ гарантовані труднощі з перебуванням в країні, переміщенням, працевлаштуванням. та навчанням.

    Тим паче, що більшість українських громадян уже не може вільно переміщуватися Росією.

    «Маю інформацію від російських волонтерів та депортованих українців про вивезення громадян України до Чувашії, зокрема − в райони неподалік Чебоксар», – сказала Денісова.

    Вона додала, що у громадян України залишається можливість виїхати до Євросоюзу за допомогою російських волонтерів та українського Офісу Омбудсмана.

    Нагадаємо, дещо раніше Денісова розповіла, як вивезеним у Росію українцям дістатися країн Європи.

    Вона порекомендувала виїжджати з РФ через естонський кордон.

    Теги: росія окупанти війна Людмила Денісова депортація громадянство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни забирають у примусово депортованих українців паспорти – омбудсмен