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    Кримінал

    Прокуратура оголосила підозру в державній зраді меру Балаклії

    Голова Балаклії Іван Столбовий зрадив Україну та пішов на співпрацю з окупантами - Прокуратура оголосила підозру в державній зраді меру Балаклії
    Голова Балаклії Іван Столбовий зрадив Україну та пішов на співпрацю з окупантами

    Мер добровільно пішов на співпрацю з ворогом, а потім утік

    Меру Балаклії, що на Харківщині, Івану Столбовому оголосили підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Підозра оголошена заочно, бо він втік під час війни.

    За даними слідства, під час окупації міста в березні Столбовий вирішив перейти на бік ворога. Він добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі, повідомили в Офісі генерального прокурора в Facebook.

    «28 березня підозрюваний провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, в ході якої агітував своїх заступників до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до РФ в цілому. У цей же день він провів зібрання місцевих мешканців та повідомив про видачу «гуманітарної допомоги» військовими РФ, а також про те, що ним ведуться перемовини з керівництвом окупаційних військ щодо налагодження роботи комунальних служб у місті», – зазначили в повідомленні.

    Нагадаємо, росіяни зайшли в Балаклію 2 березня. Тоді мер обіцяв не співпрацювати з окупантами. Однак уже 7 квітня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Столбовий разом із родиною втікли на територію Росії.

    Нещодавно росіяни знову обстріляли Балаклію, серед загиблих є дитина.

    Також відомо, що депутат сільради на Харківщині продався російським окупантам. Прокуратура оголосила депутату підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Прокуратура оголосила підозру в державній зраді меру Балаклії