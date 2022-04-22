Прокуратура оголосила підозру в державній зраді меру Балаклії

Мер добровільно пішов на співпрацю з ворогом, а потім утік

Меру Балаклії, що на Харківщині, Івану Столбовому оголосили підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Підозра оголошена заочно, бо він втік під час війни.

За даними слідства, під час окупації міста в березні Столбовий вирішив перейти на бік ворога. Він добровільно погодився виконувати повноваження міського голови у підтримуваному окупаційним режимом органі, повідомили в Офісі генерального прокурора в Facebook.

«28 березня підозрюваний провів нараду керівництва Балаклійської міської ради, в ході якої агітував своїх заступників до лояльного ставлення як до окупаційних військ, так і до РФ в цілому. У цей же день він провів зібрання місцевих мешканців та повідомив про видачу «гуманітарної допомоги» військовими РФ, а також про те, що ним ведуться перемовини з керівництвом окупаційних військ щодо налагодження роботи комунальних служб у місті», – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, росіяни зайшли в Балаклію 2 березня. Тоді мер обіцяв не співпрацювати з окупантами. Однак уже 7 квітня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Столбовий разом із родиною втікли на територію Росії.

Нещодавно росіяни знову обстріляли Балаклію, серед загиблих є дитина.

Також відомо, що депутат сільради на Харківщині продався російським окупантам. Прокуратура оголосила депутату підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.