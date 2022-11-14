Щодня вмирає приблизно 25 людей: що діється в окупованому Маріуполі

«Росіяни принесли з собою смерть та безнадію»

Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом

У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей, тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжується. Під окупацією місто вмирає. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Так, щотижня у окупованому місті народжується приблизно 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося приблизно 50 діток щотижня.

«Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!», – йдеться в повідомленні.

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Тим часом російські окупанти продовжують знущатися із мешканців міста. Замість того, щоб поремонтувати житло маріупольців, вони «відновлюють» будинки аби чим.

Замість відновлення двох поверхів, повністю зруйнованих під час російських обстрілів, окупанти вирішили просто накрити листами профнастилу. Як відомо, більшість жителів міста досі без тепла, газу та води, у будинках розбиті вікна та пошкоджені дахи.

Нагадаємо, у селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, помітили збільшення цвинтаря. Уже навіть з'явився новий сектор братських могил – №21.

Тим часом РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта).

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