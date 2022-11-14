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Щодня вмирає приблизно 25 людей: що діється в окупованому Маріуполі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Щодня вмирає приблизно 25 людей: що діється в окупованому Маріуполі
«Росіяни принесли з собою смерть та безнадію» 
фото: Маріупольська міська рада

Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом 

У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей, тобто майже 25 людей щодня. Дітей майже не народжується. Під окупацією місто вмирає. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Так, щотижня у окупованому місті народжується приблизно 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося приблизно 50 діток щотижня.  

«Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!», – йдеться в повідомленні.  

Тим часом російські окупанти продовжують знущатися із мешканців міста. Замість того, щоб поремонтувати житло маріупольців, вони «відновлюють» будинки аби чим.  

Щодня вмирає приблизно 25 людей: що діється в окупованому Маріуполі фото 1

Замість відновлення двох поверхів, повністю зруйнованих під час російських обстрілів, окупанти вирішили просто накрити листами профнастилу. Як відомо, більшість жителів міста досі без тепла, газу та води, у будинках розбиті вікна та пошкоджені дахи.  

Нагадаємо, у селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, помітили збільшення цвинтаря. Уже навіть з'явився новий сектор братських могил – №21.

Тим часом РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта).

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Теги: житло місто окупанти прапор росіяни смерть Маріуполь

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