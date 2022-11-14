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РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта)
У вихідні великі колони окупантів прибули дорогою Мангуш-Урзуф
фото з відкритих джерел

Із Херсона їдуть сотні цивільних автівок з російськими номерами

Кілька днів поспіль спостерігається прибуття російських окупантів з Херсонського напряму в Маріупольський район. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, у вихідні великі колони на сотні автівок з російськими військовими прибули дорогою Мангуш-Урзуф. Окупантів розселяють по пансіонатах та базах відпочинку в с. Ялта, с. Нова Ялта, с. Юр’ївка.

РФ перекидає війська з Херсонщини до Маріуполя (карта) фото 1

На дорозі Мангуш-Урзуф на кожному перехресті чергують військові регулювальники в очікуванні чергових окупантів з Херсону на розселення.

«Також можна відмітити стрімку зростаючу хвилю цивільних автівок з російськими номерами. Водії кажуть, що вони їдуть з Херсона. Всі військові та цивільні розраховуються гривнею в місцевих магазинах», – додав Андрющенко.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін визначив нову мету для російських окупантів на фронті в Україні. Наразі у його планах захопити Донецьку область.

Теги: Маріуполь війна росія окупанти

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