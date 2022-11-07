Поблизу Маріуполя знайдено понад 1500 нових могил – ВВС (фото)

З початку війни поблизу Маріуполя було викопано понад 4600 могил

Останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя неухильно збільшувалися з весни

На місці масового поховання поблизу Маріуполя, який із травня опинився під повною окупацією РФ, було виявлено понад 1500 нових могил. Про це свідчать нові супутникові знімки, оприлюдненні ВВС.

Зазначається, зокрема, що останні супутникові знімки Maxar показують, що три місця масових поховань поблизу Маріуполя, розташовані в Старому Криму, Мангуші та Виноградному, неухильно збільшувалися з весни.

Організація Центр інформаційної стійкості проаналізувала зображення селища Старий Крим для програми BBC Panorama і дійшла висновку, що з часу останнього аналізу зображень у червні там було викопано понад 1500 нових могил. Загалом, за оцінками експертів, з початку війни поблизу Маріуполя було викопано понад 4600 могил, хоча точну кількість людей, які поховані у цьому місці, з’ясувати неможливо.

Мешканка Маріуполя Тетяна, яка втратила зв’язок зі своїм сином у той час, коли в місті йшли бойові дії, розповіла ВВС, що у пошуках сина цього літа вона відвідала місце масового поховання у Виноградному під Маріуполем, де нарахувала понад 800 свіжих могил.

Жінка сфотографувала місце масового поховання на Виноградному. Багато могил на цьому місці позначені маленькими табличками з номерами та статтю, але не іменами.

«Більшість тіл невпізнані», – зазначила жінка.

Інші мешканці Маріуполя, з якими вдалося поспілкуватися ВВС, розповіли, що цього літа у пошуках рідних, з якими було втрачено зв’язок, їм довелося переглядати десятки тіл, які лежали на вулиці без охолодження.

Свідки також розповіли, що протягом останніх місяців вони бачили, як російська влада діставала тіла з-під уламків зруйнованих будівель у місті та відвозила їх для поховання.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Президента України Володимира Зеленського, жертвами російської агресії у Маріуполі стали десятки тисяч людей, однак точну кількість загиблих буде встановлено лише після деокупації міста.

Нагадаємо, раніше у Маріуполі виявлено ще одну братську могилу. Навесні супутник зафіксував 300-метрову братську могилу під Маріуполем