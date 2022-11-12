Траншеї, незабиті труни і тіла в коробках: під Маріуполем розростається цвинтар (відео)

На багатьох могилах поблизу окупованого Маріуполя навіть немає табличок

У селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, помітили збільшення цвинтаря. Уже навіть з'явився новий сектор братських могил – №21. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Російські окупанти принесли до нашого міста смерть і руйнування. Маріупольці досі ховають своїх рідних, а тисячі жителів не знають, де поховані їхні родичі та знайомі. Інші – безвісти зниклі. Це наш спільний біль», – зазначили у міськраді.

Міська рада опублікувала кадри масових поховань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що там побували «наші люди та зняли реалії».

«Знову – траншеї, навіть незабиті труни, частини тіл у коробках. Уже навіть не на всі могили встановлюють таблички, просто зариваючи як є. Кладовище зростає на очах. Робота з облаштування нових траншей смерті не зупиняється ні на день. Страшно уявити реальні цифри втрат цивільного населення Маріуполя через російську окупацію», – зазначив він.

За словами Андрющенка, масові поховання біля міста зростають щодня, а роботи з облаштування нових братських могил не зупиняються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це представник мерії Маріуполя пояснює збільшенням природної смертності через життя в холодних будинках та «параліч» медичної системи, а також результатами агресивної роботи з демонтажу будинків.

«Майже щодня нові знахідки під завалами. Намагаються проводити ексгумацію без зайвої уваги ззовні, потайки просто ховаючи людей у братські могили, іноді навіть без табличок», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на місці масового поховання поблизу Маріуполя, який із травня опинився під повною окупацією РФ, було виявлено понад 1500 нових могил. Про це свідчать нові супутникові знімки, оприлюдненні ВВС.

Також повідомлялося, що на околицях Маріуполя російські окупанти почали будувати лінію оборони, боячись контрнаступу Сил оборони України.

Будь ласка, читайте текст після реклами