Швеція виділяє «зимовий пакет» допомоги для України

Шведські трансформатори вже допомагають у відновленні української енергосистеми

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном. Про це глава українського уряду повідомив в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Новий «зимовий пакет» допомоги від уряду Швеції на майже $338 млн, який, зокрема, включає ППО – вагомий внесок у нашу стійкість і перемогу», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що сторони обговорили підтримку, необхідну для відновлення енергоінфраструктури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Шведські трансформатори, генератори й інше обладнання вже допомагають у відновленні української енергосистеми. Дякуємо. Водночас захист неба над Україною від терористичних атак Росії залишається для нас пріоритетом», – зазначив Шмигаль.

Крім того, Швеція долучилася до ініціативи президента України #GrainfromUkraine, виділивши 10 млн євро на закупівлю українського зерна для країн Азії та Африки.

Раніше повідомлялося, що Швеція посилить санкції проти Росії.

Нагадаємо, 29 листопада Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України. Він стане рекордним в історії двосторонніх відносин. Пакет включає наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформу, панцирники та €270 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також стало відомо, що Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме.