Швеція посилить санкції проти Росії – Кулеба (фото)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом про посилення санкцій проти РФ.

«Зосереджена та дружня зустріч із міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом – зараз у Бухаресті. Ми домовилися, що санкційний тиск на Росію необхідно посилити, і докладно обговорили наступний пакет санкцій ЄС», – заявив Кулеба.

Також міністри обговорили шляхи прискорення вступу України до ЄС.

Focused and friendly meeting with Swedish Foreign Minister @TobiasBillstrom — now in Bucharest. We agreed that sanctions pressure on Russia must be stepped up and discussed in detail the next EU sanctions package. We also focused on ways to speed up Ukraine’s accession to the EU. pic.twitter.com/EumrZpMz0P