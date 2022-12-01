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Швеція посилить санкції проти Росії – Кулеба (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Швеція посилить санкції проти Росії – Кулеба (фото)
Необхідно посилювати санкційний тиск на Росію
фото ілюстративне

Сторони докладно обговорили наступний пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом про посилення санкцій проти РФ.

«Зосереджена та дружня зустріч із міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом – зараз у Бухаресті. Ми домовилися, що санкційний тиск на Росію необхідно посилити, і докладно обговорили наступний пакет санкцій ЄС», – заявив Кулеба.

Також міністри обговорили шляхи прискорення вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 29 листопада Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України. Він стане рекордним в історії двосторонніх відносин. Пакет включає наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформу, панцирники та €270 млн.

Також стало відомо, що Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме. 

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Теги: МЗС росія санкції Дмитро Кулеба Швеція

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