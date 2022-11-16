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Швеція оголосила про надання Україні систем ППО

Надія Клочко
glavcom.ua
Швеція оголосила про надання Україні систем ППО
Прем'єр Швеції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
фото: nwt.se

Уряд Швеції повідомив про надання Україну пакета допомоги на $60 млн

Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме. Про це заявив на пресконференції міністр оборони країни Пол Йонсон.

Уряд Швеції у серед презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії ЄС. Йдеться про пакет у 720 мільйонів шведських крон від уряду ($60 млн).

Окрім зенітних комплексів, військовий пакет включає автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети.

«Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн», – заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Унаслідок масштабної атаки російськими ракетами 15 листопада завдано шкоди приблизно 30 об’єктам.

Група Великої двадцятки засудила масовані удари Росії по території України. 

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Теги: війна допомога ЗСУ Швеція

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