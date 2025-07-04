Сили оборони знищили триколор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною

Генштаб: Ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони

Українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною. Відповідне відео показав Генштаб ЗСУ, інформує «Главком».

Російська диверсійно-розвідувальна група встановила триколор окупантів у районі пункту пропуску «Грем'яч», що на кордоні РФ та України в Чернігівській області. Генштаб зауважує, що окупанти інколи вдаються до подібних провокацій у прикордонних районах з пропагандистською метою.

«Однак, чергова провокація окупантів зазнала невдачі – українські прикордонники вчасно виявили, а воїни Збройних Сил України зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор. Видимість «присутності» російських військ на території Чернігівської області знищено», – йдеться у повідомленні.

Генштаб додав: «Ситуація у прикордонні України та Росії під контролем Сил оборони».

Як повідомлялося, Російська Федерація використовує зменшення підтримки України як шанс для нарощування наземних наступів і бомбардувань міст по всій країні. Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з Дональдом Трампом дав зрозуміти, що він не має наміру дослухатися до закликів президента США припинити війну і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення.