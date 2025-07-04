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Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1227-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3786 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Новомутин Сумської області; Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка Харківської області; Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка Донецької області; Філія, Дачне Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 16 атак росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 333 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Минулої доби відбулося десять боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії та в напрямках Серебрянки, Дронівки й Шандриголового.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Агресор атакував поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили одну ворожу атаку в бік Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив сім атак у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 54 атаки агресора у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новоекономічного, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного і Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Минулої доби противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

У бік Новопавлівки загарбники здійснили одну атаку на позиції наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1227-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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