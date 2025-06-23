У столиці тимчасово закрито один з виходів зі станції метро «Святошин»
Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв
У ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ. Внаслідок чого було пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин». Тимчасово закрито вихід № 8 – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в сторону мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
За даними КМДА, решта входів/виходів працюють у штатному режимі. Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.
«Просимо пасажирів користуватись доступними виходами та дотримуватись вказівок персоналу», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, у ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами». Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.
Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.
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