У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси

Штаби працюють у трьох районах Києва

Після нічних обстрілів Києва, що призвели до значних руйнувань та постраждалих, у столиці розгорнуто оперативні штаби для надання допомоги мешканцям, чиї будинки були пошкоджені. Штаби працюють у кількох районах міста, повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зокрема, у Солом’янському районі розгоргуто штаб на базі середньої загальноосвітньої школи № 67 на вул. Академіка Шалімова, 9-А.

У Дарницькому районі основний штаб розгорнуто на базі Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на вул. Олександра Кошиця, 11. Ще один штаб відкрито біля палацу культури «Дарниця» на вул. Геннадія Афанасьєва, 18 (тел.: 097-974-80-81). Також отримати додаткову інформацію можна за тел.: 098-236-79-01.

У Шевченківському районі штаб працює на базі бібліотеки імені М. Костомарова на вул. Данила Щербаківського, 51-В. Контактна особа: Наталія Селіванова, тел. 098-609-13-26.

Зокрема, у штабах мешканці можуть отримати:

консультації фахівців;

роз’яснення щодо оформлення допомоги;

психологічну та юридичну підтримку;

допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;

роз’яснення щодо участі в програмі «єВідновлення»;

роз’яснення щодо подальших дій тощо.

КМДА повідомляє, що постраждалі мешканці можуть подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 000 грн у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам» – через районні Управління соціальної та ветеранської політики.

Тим, чиє житло визнають непридатним, виплатять одноразово 40 000 грн на оренду тимчасового житла. А до моменту відновлення житла (максимально 1 рік) – отримуватимуть щомісячну допомогу по 20 000 грн.

Окрім цього, всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми «єВідновлення» через застосунок «Дія».

Якщо житло не внесене до Державного реєстру речових прав, необхідно звернутись до ЦНАПу або нотаріуса для внесення відповідних даних.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.