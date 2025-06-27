За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів «як з одного, так і з іншого боку»

Путін заявив про готовність до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність Російської Федерації до проведення третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі. Про це він повідомив російським ЗМІ 27 червня, пише «Главком».

«В цілому, ми до цього готові. Потрібно узгодити місце, час», – заявив Путін. Він додав, що Росія готова провести цю зустріч у Стамбулі, а конкретні деталі – коли саме – мають вирішити керівники контактних груп з обох сторін. За його словами, ці групи «перебувають у постійному контакті один з одним, телефонують, і на мій погляд, це вже непогано. Вони зараз між собою домовляються про час чергової зустрічі».

За словами російського диктатора, на майбутній зустрічі планується обговорення меморандумів «як з одного, так і з іншого боку».

Крім того, російський диктатор заявив, що РФ готова передати Україні ще 3 тис тіл загиблих солдатів ЗСУ.

Нагадаємо, під час саміту НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, висловивши йому прихильність та охарактеризувавши як «дуже приємну» людину. Водночас він зайняв жорсткішу позицію щодо Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Володимир Путін дійсно повинен закінчити цю війну. Люди гинуть на такому рівні, якого люди не бачили вже давно», – сказав Трамп. Він додав, що російський лідер запропонував йому посередництво в ірано-ізраїльському конфлікті, на що той відповів відмовою: «Ні, ви можете допомогти мені з Росією».

Financial Times пише, що президент США коливався у своєму ставленні до російських та українських колег, кульмінацією чого стала сварка в Овальному кабінеті із Зеленським у лютому, після якої Вашингтон тимчасово призупинив свою військову та розвідувальну допомогу Києву.