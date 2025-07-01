Киянин намагався виїхати з країни за підробленими документами про хворобу дружини

Спробу незаконного виїзду за кордон викрили в пункті пропуску «Вилок» на Закарпатті

За результатами перевірки відповідних баз даних, було встановлено відсутність у них пред’явлених киянами документів

Подружжя з Києва планувало виїхати в Угорщину з документами про інвалідність дружини. Однак поглиблена перевірка із застосуванням техзасобів показала низку невідповідностей, які вказували на можливу підробку наданих документів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Спробу незаконного виїзду за кордон викрили в пункті пропуску «Вилок» на Закарпатті. Як підставу для виїзду подружжя надало пакет документів про те, що жінка 34-річного киянина має другу групу інвалідності. Поглиблена перевірка вказувала на можливу підробку наданих документів. За результатами перевірки відповідних баз даних, було встановлено відсутність у них пред’явлених киянами документів.

Прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про ознаки злочину, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Нагадаємо, прикордонники Могилів-Подільського загону виявили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. Вночі військовослужбовці зафіксували рух осіб, які планували перетнути річку Дністер вплав та дістатись берега сусідньої країни. Затриманими виявилися двоє 48-річних мешканців Дніпропетровської області. За словами порушників, аби не привертати до себе зайвої уваги, вони оминули основні маршрути та прокладали шлях до річки польовими й обхідними дорогами, розраховуючи пройти поза увагою правоохоронців на блокпостах.

Раніше працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса.