WSJ: Путін готує безперервні удари по Україні на тлі зупинки американської допомоги

Журналісти наголошують, що стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну

Припинення постачання зброї українцям з боку США значно допоможе Путіну досягти мети у війні проти України

Російська Федерація використовує зменшення підтримки України як шанс для нарощування наземних наступів і бомбардувань міст по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з Дональдом Трампом дав зрозуміти, що він не має наміру дослухатися до закликів президента США припинити війну і що його цілі залишаються такими самими, як і під час вторгнення. Як зазначають журналісти рішення США цього тижня припинити постачання зброї українцям значно допоможе Путіну досягти мети.

Як зазначає WSJ, стратегія Путіна спрямована на те, щоб зламати здатність і волю України вести війну, посилюючи тиск на її військове і цивільне населення. Тепер Україна стикається з літом нещадних атак з боку РФ, а зусилля Трампа щодо досягнення миру зайшли в глухий кут.

Останні події зміцнюють упевненість Росії в тому, що вона може пережити Україну та її прихильників у війні на виснаження. Україні доведеться економити матеріальні засоби, і цей крок, імовірно, прискорить російські успіхи на полі бою. Росія нарощує авіаудари по Києву та інших містах, що призводить до зростання жертв серед цивільного населення, пошкодження будівель і виснаження мешканців, зазначає видання.

«Але захоплення території може бути не найважливішою метою для Росії на цьому етапі війни. Натомість, як кажуть деякі аналітики, Путін хоче «перемолоти» війська і техніку свого меншого сусіда і підірвати підтримку з боку цивільного населення і Заходу», – підкреслює WSJ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели розмову. Вона тривала майже годину. Путін підтвердив Трампу, що нібито Росія продовжує шукати переговорне рішення війни і «не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації». Водночас лідер США у розмові з диктатором ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Також Трамп поінформував Путіна про успішне проходження в сенаті законопроєкту про реформу в податковій і міграційній сферах.

Згодом Трамп розповів журналістам, що говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди. Американський лідер підтвердив, що США утримують частину зброї від України, оскільки мають переконатися, скільки зброї в них залишилося для себе. Проте, президент підкреслює, що деяка зброя Україні надається і Сполучені Штати намагаються допомогти.

До слова, російський диктатор Володимир Путін продовжує дотримуватись своїх початкових воєнних цілей в Україні та демонструє небажання досягати компромісу шляхом справжніх мирних переговорів.