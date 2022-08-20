Сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири ракети

Окупанти випустили по Дніпропетровщині ракети «Калібр»

Вранці 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначається, що це були ракети «Калібр», які росіяни скерували на область.

Як повідомлялося, вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

Нікопольський район окупанти обстріляли тричі за ніч. У Нікополі пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без постраждалих.

По Марганецькій громаді росіяни били з «Градів» та ствольної артилерії. Без руйнувань та постраждалих.

В Апостолівській громаді Криворізького району пошкоджені кілька будинків та газогін. Людей не зачепило.

У ніч на 20 серпня росіяни ракетами обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на території Харкова.

Також цієї ночі пролунали вибухи і в Миколаєві.