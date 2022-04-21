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    Події в Україні

    Симпатичніший у юності чи зараз? У мережі з'явилося фото молодого Арестовича

    Олексія Арестовича знає кожен українець - Симпатичніший у юності чи зараз? У мережі з'явилося фото молодого Арестовича
    Олексія Арестовича знає кожен українець
    фото з відкритих джерел

    Політика вважають крашем, а його голос – найкращим заспокійливим

    У мережі оприлюднили чорно-білу світлину «головного заспокійливого» країни, радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича. Знімок у Instagram опублікували журналісти програми «Зірковий шлях».

    «Мало хто знає, але колись радник керівника Офісу Президента України проводив психологічні тренінги, знімався у фільмах, працював актором у театральних виставах. Тепер Олексія Арестовича знає кожен українець. Політика вважають крашем, а його голос – найкращим заспокійливим», – ідеться у підписі до фото.

    Водночас у коментарях думки шанувальників розділилися. Одні вважають – політик виглядає однаково симпатично і замолоду, і зараз. Інші ж пишуть, що тепер він має кращу зовнішність.

    Раніше у мережі оприлюднили фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в студентські роки. Світлина зроблена у той час, коли Залужний був студентом загальновійськового факультету Одеського вищого об’єднаного командного училища.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна політика Україна Instagram окупація радник час #stoprussia
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    Симпатичніший у юності чи зараз? У мережі з'явилося фото молодого Арестовича