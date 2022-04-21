Симпатичніший у юності чи зараз? У мережі з'явилося фото молодого Арестовича

Політика вважають крашем, а його голос – найкращим заспокійливим

У мережі оприлюднили чорно-білу світлину «головного заспокійливого» країни, радника керівника Офісу президента України Олексія Арестовича. Знімок у Instagram опублікували журналісти програми «Зірковий шлях».

«Мало хто знає, але колись радник керівника Офісу Президента України проводив психологічні тренінги, знімався у фільмах, працював актором у театральних виставах. Тепер Олексія Арестовича знає кожен українець. Політика вважають крашем, а його голос – найкращим заспокійливим», – ідеться у підписі до фото.

Водночас у коментарях думки шанувальників розділилися. Одні вважають – політик виглядає однаково симпатично і замолоду, і зараз. Інші ж пишуть, що тепер він має кращу зовнішність.

Раніше у мережі оприлюднили фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в студентські роки. Світлина зроблена у той час, коли Залужний був студентом загальновійськового факультету Одеського вищого об’єднаного командного училища.