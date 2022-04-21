Президент знову запросив Макрона в Україну, щоб той побачив геноцид

Зеленський заявив, що коли Макрон приїде в Україну, то зрозуміє, що це геноцид

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Франції Емманюеля Макрона в Україну, щоб той побачив реальність геноциду. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV.

Зеленський прокоментував свої слова, коли вважав «шкідливою» позицію Еммануеля Макрона щодо невизнання геноциду в Україні.

«Я думаю, що Макрон сформулював це з юридичної точки зору. І я дуже вірю, що він зрозуміє, що це геноцид, коли приїде сюди. Я запрошую його, як і кожного лідера», – сказав він.

13 квітня Макрона спитали, чи може він, як президент США Джо Байден, назвати дії Росії в Україні геноцидом. Президент Франції відповів, що обережно ставиться до цього слова, бо сумнівається, що ескалація риторики допоможе зупинити війну.

Макрон вважає, що Володимир Путін почав війну проти України через «образу, яка переросла в параною» та посилилась ізоляцією під час пандемії коронавірусу.

Французький президент регулярно спілкується з російським колегою телефоном. Після однієї з розмов Емманюель Макрон сказав, що Путін прагне захопити всю Україну, і що «найгірше ще попереду».

Емманюель Макрон був першим главою іноземної держави, з яким Володимир Зеленський зустрівся ще будучи кандидатом у президенти. Це сталося 12 квітня 2019 року – за кілька днів до другого туру українських виборів.

24 квітня у Франції має відбутися другий тур президентських виборів, на яких Макрон змагатиметься за перемогу з Марін Ле Пен.