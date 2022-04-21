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    Події в Україні

    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)

    Групу з 10 вагнерівців знищено повністю - Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)
    Групу з 10 вагнерівців знищено повністю
    фото: censor.net

    Захисникам трапилися бійці російської приватної військової компанії «Вагнер», завербовані в Лівії

    У Росії закінчується піхота, у бій посилають навіть лівійців. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів журналіст Юрій Бутусов.

    Він, зокрема, повідомив, що 18 квітня українські воїни в Попасній знищили чергову штурмову групу росіян

    «Яким же було здивування наших бійців, коли вони побачили східні обличчя, а також лівійську валюту та телефони. Вочевидь це бійці російської приватної військової компанії «Вагнер», завербовані в Лівії. Спочатку в лобові атаки росіяни гнали мобілізованих з Донбасу, потім пішли регулярні війська, а тепер, коли їх перебили, пішли в бій лівійці», – зауважив Юрій Бутусов.

    Увага! На фото кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

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    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)
    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)
    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)
    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)
    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)
    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)
    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)

    За спостереженням журналіста, на відміну від мобілізованих на Донбасі, російське командування лівійцям добре платило. У них гарне екіпірування, є бронежилети, аптечки, взуття Lowa, каски, оптика, тепловізори, все це мобілізованим росіянами не видають. Групу з 10 вагнерівців знищено повністю.

    До слова, нещодавно СБУ затримала агента РФ, який працював у вищій владі України. Зрадник працював у Адміністрації колишнього президента та інших державних структурах.

    Теги: росія окупанти війна Україна Facebook журналіст окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    Українські вояки знищили в Попасній групу вагнерівців (фото 18+)