Сім’я Сенцова виїхала з Криму та прямує до Києва (фото)



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Фото: Ленур Іслямов, Facebook

Рідні Сенцова благополучно перетнули адмінкордон з анексованим Кримом

Сім'я звільненого з російського полону українського режисера Олега Сенцова благополучно перетнула адмінкордон з анексованим Кримом і прямує до Києва на зустріч із сином, батьком, чоловіком. Про це повідомив власник телеканалу ATR Ленур Іслямов на своїй сторінці у Facebook.

«Роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї, я дуже сподіваюся, закінчилися», - написав він.

Але в Криму боротьба триває, зазначив Іслямов.

«Кожне звільнення політичних в'язнів з катівень Кремля дає надію всім іншим, хто не злякався, хто бореться. Я ж сподіваюся що Бекіров, Сенцов і інші кримські, перебуваючи вимушено тепер на материку, посилять кримський політичний порядок України. Я в цьому впевнений», - сказав він.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Сенцов уже з’явився у соцмережах та вже поділився першими дописами зі світом.