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    Обмін полоненими

    Сенцов завів аккаунти в Twitter та Facebook і розповів про плани

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    <p>Олег Сенцов</p> - Сенцов завів аккаунти в Twitter та Facebook і розповів про плани

    Олег Сенцов

    Фото: 24 канал

    Сенцов з’явився у соцмережах

    Звільнений із російського полону український режисер Олег Сенцов з’явився у Facebook та вже поділився першим дописом зі світом. Окрім того, сторінка Сенцова з’явилася також у мікроблозі Twitter, проте чи справді її власником є режисер – невідомо.

    Річ у тім, що у дописі на Facebook Сенцов написав, що у мережі буде представлений лише так.

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    «Коротка інформація стосовно моєї присутності в інтернеті. Це моя офіційна і єдина сторінка. В інших соцмережах і месенджерах я не представлений. Цю сторінку я веду особисто, коментарів не пишу, в друзі додаю тих людей з якими знайомий особисто, спілкуюся або працюю. Дякую за увагу і розуміння. Всім гарного дня!», – мовиться у повідомленні.

    А ось у мікроблозі він висловлює вдячність усім українцям за підтримку та пише, що нарешті вдома. Втім, чи Twitter-сторінку справді веде режисер – невідомо. В одному із залишених там повідомлень написано: «зараз перебуваю з сім’єю. Потім трохи відпочину і відійду від всього».

    «Після цього я буду з кожним із вас. Нам ще багато працювати до повної перемоги», – мовиться у Twitter, який може належати режисеру.

    Своєю чергою, двоюрідна сестра Олега Сенцова, Наталя Каплан, написала, що «складає свої повноваження» та додала до допису у Facebook фото брата.

    Жартівливий допис вже набрав багато вподобань та коментарів. У них – привітання та побажання всього найкращого звільненому політв’язню і його родині.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

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