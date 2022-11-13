Сирени в усіх областях: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Причина тривоги – зліт МіГ-31К у Білорусі
У неділю, 13 листопада, по всій території України, окрім Криму, оголошена масштабна повітряна тривога.
Пройдіть до укриттів і залишайтесь там до повідомлення про відбій тривоги.
Наразі карта повітряних тривог виглядає так:
У Telegram-каналах повідомляють, що причина тривоги – зліт МіГ-31К у Білорусі.
Додатково ще злетіло 2 винищувача Су-30СМ з Барановичів – маневрують по Білорусі рухаючись у різних напрямках.
Раніше було підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 листопада.
Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.
11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Станом на вечір 12 листопада Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.
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