Сирени в усіх областях: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

У неділю, 13 листопада, по всій території України оголошена масштабна повітряна тривога

Причина тривоги – зліт МіГ-31К у Білорусі

У неділю, 13 листопада, по всій території України, окрім Криму, оголошена масштабна повітряна тривога.

Пройдіть до укриттів і залишайтесь там до повідомлення про відбій тривоги.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

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У Telegram-каналах повідомляють, що причина тривоги – зліт МіГ-31К у Білорусі.

Додатково ще злетіло 2 винищувача Су-30СМ з Барановичів – маневрують по Білорусі рухаючись у різних напрямках.

Раніше було підтверджено ураження Силами оборони району зосередження окупантів у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 13 листопада.

Нагадаємо, триває 263-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

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11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Станом на вечір 12 листопада Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи.