В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

У небо над Білоруссю піднявся носій «Кинджалів»

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють, що в Білорусі злетів носій «Кинджалів» МіГ-31К, а також про активність ворожої авіації поблизу східного кордону. Можливий пуск ракет.

Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

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Раніше повідомлялося, що Росія може масовано атакувати Україну вже найближчими днями.

Нагадаємо, триває 262-га доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.