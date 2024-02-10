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Сирський отримав заступників: що про них відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сирський отримав заступників: що про них відомо
Сирський матиме двох заступників
фото: Офіс президента

Сухаревський займеться Силами безпілотних систем, а завдання Лебеденка включають роботу над технологічним компонентом армії

Увечері у суботу, 10 лютого, стало відомо про призначення двох заступників головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Ними стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні. Кожен із заступників відповідатиме за свій напрямок: Сухаревський займеться Силами безпілотних систем, а завдання Лебеденка включають роботу над технологічним компонентом армії.

Вадим Сухаревський

39-річного полковника призначено на нову посаду 10 лютого. На день раніше він став главою Сил безпілотних систем. Це новий вид військ, створений за указом президента.

Полковник брав участь у російсько-українській війні ще з 2014 року. Прийняв перший бій біля Семенівки на Донеччині 13 травня. Він тоді ще був старшим лейтенантом із позивним «Борсук».

Вадим Сухаревський
Вадим Сухаревський
фото з відкритих джерел

Сухаревський перший наказав стріляти в бойовиків на ураження. Він обстріляв зі свого БТР підопічних терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Наприкінці літа «Борсук» отримав поранення.

Із 2016 року виконував завдання на Маріупольському напрямку. Тоді він був у складі 36-ї бригади морської піхоти.

Звання підполковника отримав у червні 2020 року. Через короткий час Сухаревський став полковником. Вже в цьому званні він отримав нагороду Героя України (2022).

Андрій Лебеденко

Інформації про полковника Андрія Лебеденка в публічному доступі майже немає. Його ім'я значиться в списку осіб, відзначених Орденом Данила Галицького. Лебеденко отримав нагороду 2022 року.

Раніше Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: Володимир Зеленський президент поранення Олександр Сирський Вадим Сухаревський

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