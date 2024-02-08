Залужного звільнено – указ

Зеленський запропонував Валерію Залужному й надалі бути в команді

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України.

«Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади головнокомандувача Збройних сил України», – Володимир Зеленський.

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Також з'явився відповідний указ №60/2024 про призначення Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

«Призначити Сирського Олександра Станіславовича головнокомандувачем Збройних сил України», – зазначено в указі.

До цього президент України зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

«Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді», – додав президент.

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Залужний ж прокоментував зустріч із президентом наступним чином: «Прийнято рішення про необхідність зміни стратегії»

«Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть», – додав головком.

Згодом мініст оборони Рустен Умєров прокоментував ймовірну відставку Залужного.

«Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними силами України під час Великої Війни з Росією. Збройні сили України разом з усім народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, попри те, з яким ворогом має справу», – наголосив він.

За словами Умєрова, війна «не залишається однаковою та вимагає змін».

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.