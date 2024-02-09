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Зеленський призначив нового керівника Генштабу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський призначив нового керівника Генштабу
Володимир Зеленський: «На кожен прояв російського божевілля й терору, хоч би якими вони були, найкраща відповідь – це втрати для держави-терориста»
фото: Офіс президента України

Президент повідомив про кадрові зміни в ЗСУ

У традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський підбив підсумки дня, зокрема розповів про зміни у військовому керівництві, про роботу уряду та зустріч Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. 

Президент України наголосив на проведенні нарад з командуванням Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим.

«Провів заміну керівника Генерального штабу ЗСУ. Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі», – повідомив очільник держави.

За його словами, Головком Сирський вже визначив кандидатури заступників, і згодом будуть підписані укази. Також Зеленський акцентував увагу на тому, що новий Головком вже разом із міністром оборони провів розмови з закордонними партнерами – Німеччина, Франція, Сполучені Штати щодо постачання снарядів та зброї.

Також була проведена нарада з главою уряду Денисом Шмигалем. Президент під час поїздки в Кропивницький дав завдання Прем’єр-міністру оперативно опрацювати наявні в області критичні питання: щодо стабільності постачання води, роботи урановидобувних шахт, соціального захисту працівників, а також можливості придбати засоби РЕБ для прикриття інфраструктури. 

«Окрім цього, скоординували з Прем’єр-міністром нашу роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів. Продовжуємо спілкуватися на всіх рівнях – і офіційному, і експертному та громадському, щоб пришвидшити всі необхідні рішення», – наголосив Володимир Зеленський.

Згодом очільник держави зустрівся із двопартійною делегацією конгресменів зі Сполучених Штатів на чолі з головою комітету Палати представників з питань розвідки. Зеленський поінформував про те, якою є ситуація на полі бою зараз, про критичні загрози й необхідність продовження підтримки нашої оборони.

«Обговорили передусім три питання: необхідність підтримки цього року і нового американського пакета, який зараз усе ще на обговоренні. Критичне питання… Також ППО – конкретно «петріотів». І третє ключове питання – підкреслив важливість далекобійності нашої зброї, зокрема «атакамсів» на 300 кілометрів, щодо яких поки немає, на жаль, рішення», – зауважив глава держави. 

Він також подякував Америці за допомогу, яка була важливою у вирішальний момент, і закликав не допускати розповзання війни та російського зла. 

Наприкінці дня Володимир Зеленський зустрівся із членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. За його словами, це один із пунктів Української формули миру – пункт щодо протидії екоциду. 

«Росія своєю цією війною спричинила катастрофічну екологічну шкоду Україні та нашому Чорноморському регіону. Це стосується усього – від підриву Каховської гідроелектростанції до масштабного забруднення нашої землі мінами. Ми повинні вирішувати вже зараз і цю проблематику – разом з усіма у світі, хто готовий допомагати», – підсумував президент.

Він додав, що жоден аспект цієї війни, жоден заморожений актив не має залишитися українським дітям – усі проблеми та питання треба розв’язувати.

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Теги: росія Німеччина Франція Володимир Зеленський президент

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