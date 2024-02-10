Американський дипломат розповів, до яких думок Залужного мав би прислухатися Зеленський

Погляд Валерія Залужного щодо необхідності більшої кількості солдатів, боєприпасів та озброєння, швидше за все, є правильним

Ситуація в Україні потребує більшої уваги до думки генерала та ексголовнокомандуча Валерія Залужного, який наголошував на необхідності збільшення чисельності ЗСУ та боєприпасів для армії. Про це він в інтерв'ю «Еспресо» розповів ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза.

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«Загалом у Вашингтоні ставляться досить прихильно до Залужного, особливо за його ефективність як командира під час успішного контрнаступу у вересні 2022 року. Цей контрнаступ призвів до звільнення Херсона і вигнання російських військ із Харкова. Очевидні розбіжності між президентом Зеленським і генералом Залужним, схоже, стосуються відвертої оцінки Залужного щодо ситуації на місцях, зокрема щодо тупикової ситуації на лінії розмежування між українськими та російськими військами на півдні України. Залужний наголосив на необхідності потенційно непопулярних заходів для посилення передових сил і подолання дефіциту ресурсів, з чим президент Зеленський, схоже, не погоджується», – каже дипломат.

Брайза зауважує, що погляд Валерія Залужного щодо необхідності більшої кількості солдатів, боєприпасів та озброєння, швидше за все, є правильним.

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«Особисто я вважаю, що генерал Залужний, ймовірно, має рацію, стверджуючи, що Україні потрібно більше солдатів на полі бою, незалежно від того, чи це 500 000, як пропонує Залужний, чи інша кількість. Україні терміново потрібне поповнення людських ресурсів на фронті, а також значне збільшення артилерійських боєприпасів», – пояснює Метью Брайза.

Дипломат також додав, що у Вашингтоні існують різні погляди на ситуацію, що склалася в Україні.

«Протягом останніх кількох років, особливо після першого вторгнення Росії до України 2014 року, експерти у Вашингтоні, які стежать за перебігом військових подій в Україні, були вражені еволюцією і досягненнями українських військових. Генералу Залужному приписують важливу роль у цій трансформації. Багато хто у Вашингтоні сприймає президента Зеленського як героя, якого вважають одним із найбільш значущих і ефективних національних лідерів у світі. Він викликає глибоку повагу і захоплення у вашингтонських колах. Тому, незалежно від рішення президента Зеленського щодо свого головнокомандувача, Вашингтон, ймовірно, продовжуватиме підтримувати його», – резюмував американський дипломат.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Також з'явився відповідний указ №60/2024 про призначення Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

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Перед цим президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України.

До слова, нещодавно призначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський окреслив нові завдання, які стоять на порядку денному перед ЗСУ.