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Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ
Зеленський заявив, що працює над змінами з ефективною командою
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент провів низку нарад із військовими

Президент України Володимир Зеленський провів низку нарад із військовими. Відповідні світлини він опублікував у Telegram. На фото, зокрема, новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умеров, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич очільник Служби безпеки Василь Малюк та інші.

Зокрема, на фото можна помітити Олександра Павлюка, який може стати новим командувачем Сухопутних військ. Також на зустрічі з президентом був командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади Вадим Сухаревський, який, за чутками в ЗМІ, може очолити новостворені Сили безпілотних систем.

Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ фото 1

«Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей», – підписав фото Зеленський.

Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ фото 2

Зауважимо, що ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на знімках нема, хоча раніше Зеленський заявляв, запропонував Залужному залишитися в команді.

Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ фото 3

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: міністр Володимир Зеленський Telegram президент Василь Малюк Олександр Сирський

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