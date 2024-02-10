Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ

Зеленський заявив, що працює над змінами з ефективною командою

Президент провів низку нарад із військовими

Президент України Володимир Зеленський провів низку нарад із військовими. Відповідні світлини він опублікував у Telegram. На фото, зокрема, новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умеров, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич очільник Служби безпеки Василь Малюк та інші.

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Зокрема, на фото можна помітити Олександра Павлюка, який може стати новим командувачем Сухопутних військ. Також на зустрічі з президентом був командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади Вадим Сухаревський, який, за чутками в ЗМІ, може очолити новостворені Сили безпілотних систем.

«Важливі наради сьогодні. Продовжуємо оновлення Сил оборони і безпеки України. Команда – ефективна. Зміни – будуть. Більше сили для України. Більше можливостей», – підписав фото Зеленський.

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Зауважимо, що ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на знімках нема, хоча раніше Зеленський заявляв, запропонував Залужному залишитися в команді.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.