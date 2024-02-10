Президент призначив заступників головкома: хто отримав посади
«До виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії», – повідомив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про нові призначення у Силах оборони.
«Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.
Заступниками Головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.
Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.
Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України», – сказав Зеленський.
Раніше Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.
До відома, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.
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