Улюблений генерал Зеленського. Тепер офіційно

Новий Головнокомандувач ЗСУ. Досьє на генерал-полковника Олександра Сирського

У січні 2023 року «Главком» опублікував статтю «Улюблений генерал президента. І це не Залужний», в якій розповів про те, хто є реальним фаворитом влади у керівному складі ЗСУ. За даними редакції, на першу роль у війську вже тоді претендував командувач Сухопутних військ Збройних сил України, Герой України, генерал-полковник Олександр Сирський. Публікація мала вибуховий ефект. Сотні тисяч переглядів і… звинувачення авторів у безпідставних підозрах: адже «ніякого розколу серед найвищих воєначальників нема і бути не може».

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Ближче до кінця минулого року «Главком» знову «звірив годинники». У матеріалі «Головні генерали країни…» чітко обґрунтувалося, до кого них у керівництва країни найбільша прихильність.

8 лютого 2024 року все стало на свої місця. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив про заміну Головнокомандувача Збройних сил України. Замість генерала Валерія Залужного найвищу посаду у військовій ієрархії обійняв генерал-полковник Олександр Сирський.

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скріншот із указу президента

«Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці… Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних сил України», – повідомив глава держави.

Зеленський охарактеризував нового Головкома як «найбільш досвідченого українського командувача, що має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію, має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції».

Олександр Сирський – 58 років. Закінчив Московське вище загальновійськове командне училище, Академію Збройних сил України та Національну академію оборони України. Командував мотострілецьким взводом, а згодом мотострілецьким батальйоном 6-ї дивізії Національної гвардії України, був командиром полку цієї дивізії та командиром 72-ї окремої механізованої бригади. У 2013-му став першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ і відповідав за співпрацю з НАТО. З початком бойових дій на сході України у 2014 році Олександр Сирський працював начальником штабу АТО. Зокрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Олександр Сирський був причетний до керування боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та невдалої спроби відбити Логвинове. Зрештою – він же координував вихід українських військових з Дебальцевого. Олександр Сирський наполягає: той відступ був організованим, а не панічною втечею. Він також вважає, що битва за Дебальцеве хоча й призвела до втрати міста, але зупинила подальший наступ проросійських сил: «Для нас відхід з Дебальцевого був ключовим моментом, який відтягував найкращі сили противника. Після цих боїв не було серйозних, масштабних спроб здійснити атаку. Противник зазнав важких утрат». За бої на Дебальцевському плацдармі Олександр Сирський нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня й згодом отримав звання генерал-лейтенанта. У 2016 році він очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі.

Шлях генерала Сирського до вершини

На свій перший високий щабель у керівництві армії Олександр Сирський потрапив під завісу президентської каденції Петра Порошенка. 6 травня 2019 року він обійняв посаду командувача Об’єднаних сил, замінивши генерал-лейтенанта Сергія Наєва. До слова, нині Наєв є командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Як пояснив тоді Порошенко, кадрове призначення Сирського – ротація керівництва Операції об’єднаних сил на сході України. Мовляв, таке рішення він ухвалив, погодившись на пропозиції тодішніх міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка.

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5 серпня 2019 року в Олександра Сирського – нове підвищення. Новообраний президент Володимир Зеленський призначив його командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Представив його особовому складу інший генерал і вже колишній Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Рівно через рік після цієї події Зеленський присвоїв Сирському військове звання генерал-полковника.

За лічені тижні до великої війни майбутній головком ЗСУ вів надактивну роботу. Кілька фактів:

5 січня 2022 року на фейсбук-сторінці Сухопутних військ вийшла коротка інформація про те, що генерал-полковник Олександр Сирський приїхав до 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців (дислокувалася в Білій Церкві на Київщині), де перевірив готовність сил і засобів батальйонно-тактичної групи до дій за призначенням.

18 січня Сирський у Києві зустрівся з військовим аташе США Брендон Преслі. «Військові обговорили стратегічні напрямки співпраці, розвиток тренувальних місій, а також питання надання оборонної зброї та забезпечення її ефективного застосування», – зазначено у релізі Сухопутних військ.

20 січня Сирський відвідав оперативне командування «Південь». Зокрема, заслухав доповіді керівного складу об’єднання... Також детально зупинився на проблемних питаннях та визначив пріоритети, на які необхідно звернути особливу увагу відповідальним за «Південь».

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31 січня фейсбук-сторінка Сухопутних військ поінформувала: командувач Сирський відвідував підрозділи піхотинців на лінії зіткнення в Пісках, Мар’їнці та на Світлодарській дузі, перевірив організацію бойової служби на позиціях, заслухав проблемні питання. «Наші військові дотримуються режиму припинення вогню. Але, якщо ситуація буде загострюватися, ворог отримає гідну та адекватну відповідь», – запевнив воєначальник.

Оборона Києва

З початком великого наступу росіян генерал-полковника Олександра Сирського офіційно почали титрувати подвійною посадою: командувач Сухопутних військ ЗСУ-командувач оборони Києва. Зазначалося, що він неодноразово бував на передніх позиціях захисників столиці, координував їхні дії, давав вказівки та вручав нагороди.

26 лютого служба зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ сповістила, що операція з оборони столиці просувається за планом. «Ми знаємо, де знаходиться російський окупант і знищимо його усіма доступними засобами», – таку духопідйомну цитату Сирського дала його пресслужба.

З початком великого наступу росіян на Україну генерал-полковника Сирського офіційно почали титрувати подвійною посадою: командувач Сухопутних військ ЗСУ-командувач оборони Києва фото: Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Вже у перші дні війни до медійної розкрутки воєначальника долучалися ключові пропагандисти у системі Міноборони. На той момент заступниця міністра оборони Ганна Маляр писала у Facebook: «Це Командувач оборони Києва – генерал-полковник Олександр Сирський. Два фото – зараз і місяць тому в ООС. Самі бачите, в яких потужних руках оборона Києва».

8 березня на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ вийшла ще одна статусна новина. Командувач Сухопутних військ Лендкому НАТО генерал-лейтенант Роджер Клоть надіслав звернення Сирському з такими словами: «Дозвольте представити генерал-полковника Олександра Сирського. Це командувач Сухопутних військ Збройних Сил України. Він керує наземною операцією проти російських загарбників. Він – чоловік, батько, воїн і патріот. Але передусім він мій друг… Будь ласка, підтримайте його та всіх чоловіків і жінок, котрі служать у Збройних Силах України…».

Разом із дописом опубліковано щемливе фото, на якому натівський генерал Клоть по-братськи обіймає українського колегу Сирського.

На початку повномасштабної війни командувач Сухопутних військ Лендкому НАТО генерал-лейтенант Роджер Клоть на надіслав звернення генерал-полковнику Сирському з палкими словами підтримки фото: Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Цікаве ще одне спостереження. За увесь час кампанії з оборони Києва на офіційному ресурсі Сухопутних військ з’явилася лише одна спільна світлина генерал-полковника Олександра Сирського і на той момент Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Це було 16 березня.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і генерал-полковник Олександр Сирський на одному з блок-постів столиці у перший місяць вторгнення росіян фото з соцмереж Головнокомандувача ЗСУ

Успішну оборону Києва та вигнання загарбників зі столичного регіону Банкова оцінила сповна. Президент відзначив Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня і присвоїв найвище звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка».

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Харківська операція, втрата Бахмута

Після звільнення Київщини генерал-полковник Сирський очолив оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця». Йдеться про східну ділянку лінії зіткнень (харківський, ізюмський, лиманський, лисичанський, курахівський, куп’янський, бахмутський, авдіївський та вугледарський напрямки). У середині вересня 2022 року українська армія деокупувала майже всю Харківщину. Для російської армії ця українська спецоперація перетворилася на ганьбу: тікаючи ворог залишав купу військової техніки посеред поля бою і відповзав до кордонів.

Та на жаль, не усі битви Сирського були такими епічними і вдалими. Відповідав командувач Олександр Сирський і за оборону втрачених Соледара та Бахмута. Про вихід із Соледара офіційно було заявлено 25 січня 2023 року. А ось втрату контролю за Бахмутом, який влада перетворила на своєрідний символ-«фортецю», тривалий час на високому рівні не визнавали. Наприклад, 7 травня 2023 року Олександр Сирський через свій телеграм-канал відрапортував: був у Бахмуті, зустрівся з командирами бойових частин. Уже через два тижні генерал визнав: росіяни відкинули українську армію на околиці міста. Там до і нині тривають кровопролитні бої.

Після призначення Сирського Головкомом ЗСУ поважне видання The Economist написало про нього так: «(Сирський – «Главком») має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат». Історія з багатомісячною битвою за Бахмут, який все ж було втрачено, чомусь переважила попередні заслуги генерала в очах західних журналістів.

Виклики перед новим Головкомом

Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський озвучив перше завдання своєму новому Головкому ЗСУ Олександру Сирському. Воно – з кількох важливих пунктів.

По-перше, має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

По-друге, кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

По-третє, оборона Авдіївки. Сирський має розв’язати проблеми з логістикою, у тому числі своєчасні поставки дронів.

По-четверте, побудувати в армії дієву систему ротацій, а на першій лінії оборони мають бути лише навчені солдати, вважає Зеленський.

Крім цього, глава держави доручив Сирському проконтролювати створення нового роду сил – Сили безпілотних систем.

У зверненні президент наголосив, що найближчими днями Сирський має представити нову «команду перезавантаження Збройних Сил України».

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Віталій Тараненко, «Главком»