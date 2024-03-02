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Сирський після трьох днів на сході натякнув на кадрові зміни у війську

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сирський після трьох днів на сході натякнув на кадрові зміни у війську
Сирський поділився висновками після трьох днів роботи на східному фронті
фото: Олександр Сирський/Telegram

Головком ЗСУ відправив групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги у бригади, де є проблеми з підготовкою штабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному фронті в Україні. Генеарл зазначив, що в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, він змушений приймати кадрові рішення. Про це головком написав у Telegram.

«Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом  трьох днів цілком стало зрозуміло чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим – ні.

Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, спроможності приймати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань та за життя і здоровʼя своїх підлеглих», – зазначив Сирський.

Також він зауважив, що велике значення відіграє ще й рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження. Саме тому головком відправив групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги у бригади, де є проблеми з підготовкою штабу.

«За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників були прийняті всі необхідні рішення по забезпеченню резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення», – наголосив генерал.

Крім того, він відзначив дії військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади (ОМБР), які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 окремої повітрянодесантної бригади та 47 ОМБР у боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 окремої десантно-штурмової бригади під час відбиття ворожих атак у районі Новомихайлівки.

«Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності», – додав Сирський.

Він підсумував, що ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках.

Як повідомлялося, Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. 

До слова, триває 738-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. 

Теги: ЗСУ кадрові зміни фронт Олександр Сирський

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