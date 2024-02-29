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Сирський назвав ключові завдання ЗСУ на Авдіївському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сирський назвав ключові завдання ЗСУ на Авдіївському напрямку
Сирський каже, задля посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти українські резерви
фото: Facebook/Генштаб

Як наголосив головком, ЗСУ мають утримати займані позиції й відновити положення звідки військові відійшли

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках. Про це він написав у Telegram.

Як наголосив головком, ЗСУ мають утримати займані позиції й відновити положення звідки відійшли.

«Головна моя задача – ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для завдання максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки», – сказав головнокомандувач.

За словами Сирського, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти українські резерви. 

Також під час зустрічі з командирами бригад він звернув основну увагу на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження ворога, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася, та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.

Нагадаємо, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

Зокрема, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

До слова, триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.

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Теги: війна Олександр Сирський Авдіївка Донеччина

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