Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти та ухвалили рішення (відео)

Сирський і Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях

Олександр Сирський: «Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали напередодні передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Про це Сирський повідомив у Telegram.

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«Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.

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Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту», – йдеться в повідомленні.

Також Сирський і Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях.

«Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Сирський назвав умову для перемоги України. Сирський нагадав, що останні два роки перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової.