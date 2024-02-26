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Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти та ухвалили рішення (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський і Умєров відвідали передові командні пункти та ухвалили рішення (відео)
Сирський і Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях
фото: Олександр Сирський/Телеграм

Олександр Сирський: «Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали напередодні передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Про це Сирський повідомив у Telegram.

«Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. Ворог регулярно штурмує позицій наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.

Ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, в першу чергу захисту військ від дронів та ударів з повітря КАБами, а також підсилення окремих ділянок фронту», – йдеться в повідомленні.

Також Сирський і Умєров поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях.

«Проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. Звернув увагу на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень», – підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Сирський назвав умову для перемоги України. Сирський нагадав, що останні два роки  перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової.  

Теги: ворог Рустем Умєров Олександр Сирський фронт

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